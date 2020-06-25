Допинг подвел. Боксер Беспутин может лишиться звания чемпиона WBA

Российский боксер-профессионал Александр Беспутин, который в декабре прошлого года завоевал звание чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, победив соотечественника Раджаба Бутаева, провалил допинг-тест и, скорее всего, лишится титула.

Вести.Ru уже сообщали, что проба "А" Беспутина дала положительный результат на лигандрол в январе 2020 года, но боец решил доказать свою невиновность, вскрыв пробу "В". Теперь, сообщает ТАСС, и второе исследование подтвердило, что запрещенный препарат был в крови боксера.

Правда, об этом сообщил представитель команды Бутаева, но, скорее всего, в деле Беспутина это не будет иметь значения, рано или поздно последует официальное сообщение. WBA, как и другие ведущие организации бокса, следует правилам нулевой терпимости к допингу, так что российский спортсмен будет лишен своего звания. Беспутин провел в ринге 14 боев и все выиграл. Неясно теперь, будет ли ему в рекорд засчитана победа над Бутаевым.