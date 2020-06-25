Google согласился платить СМИ за новости

Google сообщила, что будет платить некоторым СМИ в Австралии, Бразилии и Германии за качественный контент и рассчитывает заключить больше сделок с другими медиа.

Отмечается, что первые соглашения были подписаны с немецкими Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit и Rheinische Post, австралийские группы Schwartz Media, The Conversation, Solstice Media, а также бразильские Diarios Associados и A Gazeta.

Американский интернет-гигант в течение многих лет пытался отгородиться от призывов платить СМИ за использование их контента. Европейские медиа-группы были среди самых яростных критиков Google.

Новые правила лицензирования будут распространяться на Google News и ленту рекомендаций Google Discover. Представители Google сообщили также, что компания будет также платить, если это возможно, за бесплатный доступ для пользователей к платным статьям, чтобы нарастить аудиторию издательств.

В апреле французское антимонопольное ведомство приказало Google платить французским издателям за использование их контента, в то время как Австралия заявила, что заставит компанию и Facebook разделить рекламные доходы с местными медиа-группами.

Facebook категорически отвергает призывы поделиться доходами от рекламы с местными новостными организациями, утверждая, что технологические компании не должны брать на себя бремя поддержки средств массовой информации.

В Facebook отметили, что могут убрать новости со своей платформы без какого-либо серьезного влияния на бизнес компании, так как новости составляют лишь "очень небольшую часть" того, что пользователи видят в своих новостных лентах.

"Несмотря на снижение уровня вовлеченности в новостной контент, за последние два года наблюдался [...] рост доходов, что свидетельствует как о том, что новостной контент в значительной степени заменяется другим контентом для наших пользователей, так и о том, что новости не приносят значительной долгосрочной ценности для нашего бизнеса", — пишет компания.

Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям (Australian Competition and Consumer Commission; ACCC) ставит на обсуждение вопрос о том, могут ли медиакомпании коллективно бойкотировать такие платформы, как Facebook, если американский технологический гигант не согласится предоставить издателям и СМИ больше поддержки.

Facebook заявила, что частные технологические компании не несут ответственности за вложение денег в медиаиндустрию. "Нельзя ожидать, что две частные компании, Facebook и Google, будут нести ответственность за поддержку общественного блага и решение проблем, с которыми сталкивается австралийская медиаиндустрия," — пишет Facebook.

Хотя этот конкретный случай происходит в Австралии, проблема более глобальная. Власть социальных медиа и их влияние на бизнес-модели издателей новостей возросли, так как компании могут определять, как трафик направляется на новостные сайты.