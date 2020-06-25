"Адмирал Кузнецов" вернется на флот через два года

Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году. Работы проводит новый подрядчик, однако на сроки передачи боевого корабля флоту это никак не повлияет, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью радио "Говорит Москва".

Авианесущему крейсеру заменят все котлы силовой установки и решат проблему с подачей топлива. Поэтому черный дым больше из труб "Адмирала Кузнецова" идти не будет, добавил Рахманов.

Напомним, зимой 2019 года на корабле загорелся один из отсеков. Пожар тушили около суток. Жертвами огня стали двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. Ущерб авианесущему крейсеру оценили в 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что боевому кораблю планируют обновить силовую установку и радиоэлектронное оборудование, а также заменить вооружение: вместо противокорабельного ракетного комплекса "Гранит" установят универсальный "Калибр".