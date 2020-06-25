Россия позаимствует опыт сланцевых нефтекомпаний США

Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, планирует создать фонд недобуренных новых нефтяных скважин для быстрого восстановления нефтедобычи. Так поступают сланцевые компании в США в ожидании достаточной для покрытия затрат цены нефти – создают запас подготовленных скважин, готовых к работе.

Сланцевые нефтяники США известны своей гибкостью — при цене свыше 50 долларов за баррель берут кредиты, бурно растут, а при падении стоимости нефти — постепенно консервируют скважины и снижают добычу, а самые слабые — банкротятся.

Одним из авторов внедрения это идеи в России стал замминистра энергетики Павел Сорокин, бывший нефтегазовый аналитик американского инвестбанка Morgan Stanley. Сорокин пояснил Reuters, что поддержка в России нефтесервисных компаний сейчас позволит создать необходимый фонд незаконченных скважин, готовых к запуску в нужный момент.

Все мировые нефтегазовые компании в период падения спроса и цен на топливо – в предыдущие спады и сейчас — сокращают бурение и разведку новых месторождений ради снижения затрат из-за падения прибыли.

Поэтому правительство РФ планирует поддержать бурение льготными кредитами на сумму около 400 миллиардов рублей для создания фонда незаконченных скважин.

"Сейчас с Минфином дорабатывается стимулирующий механизм в размере ставки рефинансирования ЦБ, который будет применяться после ввода скважин в эксплуатацию, чтобы снизить стоимость владения скважиной в ее непродуктивный период", — сообщил Сорокин.

Бурить скважины в России сложнее, чем в Саудовской Аравии и США, конкурирующих за нефтерынок, отметил директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков. Поэтому, выполняя соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, Россия должна уметь гибко реагировать на изменение ситуации – резкий рост спроса и цен на нефть. Ряд скважин в России, на которых приостановлена добыча на продолжительное время, могут быть закрыты навсегда из-за особенности национальных месторождений.

Поддержка нефтесервисных компаний в России льготными кредитами на 400 миллиардов рублей позволит пробурить 3 тысячи скважин, подсчитали в VYGON Consulting, которая делает исследования для российских министерств.

По словам министра энергетики Александра Новака, компании будут бурить скважины ближайшие 2 года пока действует соглашение о сокращении добычи, которая завершиться в апреле 2022 года.

Эксплуатационный фонд добычи нефти в России насчитывает 180 тысяч скважин, позволявший в 2019 году добывать не менее 11,3 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Минэнерго. Часть из них может закрыться из-за консервации на время сделки ОПЕК+. Новые недобуренные скважины потенциально позволят добывать не менее 2 миллиона баррелей в сутки. Сейчас Россия по соглашению с ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но страны ОПЕК и другие государства во главе с Россией 10-12 апреля 2020 года договорились постепенно убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

В июне соглашение было продлено на июль 2020 года. Затем сокращение нефти по соглашению снизится до 7,7 миллиона до конца года и затем на 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. За время сделки с 6 марта цена нефти на мировых рынках выросла в 2 раза.