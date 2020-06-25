В ПФР пояснили, как будут начисляться "детские" выплаты за июль

Правительство России обсудит вопрос о выделении Минфину средств на "детские" выплаты, сообщили в кабмине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в дополнение к июньским выплатам в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми до 16 лет получат такое же пособие и в июле.

Как заявил Путин во время обращения к россиянам 23 июня, тем, кто уже получал такую выплату в июне, не нужно будет заново оформлять соответствующее заявление: пособие будет начислено автоматически.

Тем, кто еще не получил июньскую выплату, нужно подать соответствующее заявление. Сделать это нужно до 1 октября нынешнего года: можно через портал "Госуслуги", а можно путем личного обращения в Пенсионный фонд России. В ПФР подтвердили: за июльской выплатой (если вы уже получили июньскую) не надо будет никуда обращаться.

"Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей", – сообщили ПФР.

Там отметили, что пособие полагается родителям, усыновителям и опекунам несовершеннолетних. И если ранее на детей от 3 до 16 лет выдавали 10 тысяч рублей, а на детей до 3 лет – 5 тысяч, то теперь по 10 тысяч выплатят всем детям.

В ПФР отмечают, что с апреля выплаты по указу президента получили почти 19 миллионов российских семей, в которых воспитываются 25,5 миллиона детей. Общая сумма выплат составила 274 миллиарда рублей.