Если мерзнут нос и руки: о чем говорят эти симптомы

Медики говорят: человек настолько стар, насколько постарели его сосуды. Можно ли самому распознать сосудистые заболевания? И какие симптомы говорят о слабости наших сосудов?

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказывает вице-президент Российского кардиологического общества, академик Российской академии наук, директор клиники при Первом московском медуниверситете имени Сеченова Юрий Беленков.

Врач говорит, что если можно было бы сложить все артерии, капилляры и вены кровеносной системы у человека в одну линию, то общая длина составила бы практически 100 тысяч километров. Для сравнения: окружность Земли составляет около 40 тысяч километров, что примерно в 2,5 раза меньше.

Сосуды отвечают за память, внимание, остроту зрения, рост и питание мышц, половую функцию и даже за настроение, но временем в сосудах неизбежно происходят изменения. Просвет сосудов сужается, движение крови по ним затрудняется.

В результате у людей появляются заболевания, которые проявляются по-разному. У одних появляется варикоз, у других постоянно мерзнут нос и руки.

Еще один серьезный компонент нарушения сосудистой регуляции и сосудистого тонуса – метеозависимость, плохая переносимость жары. Также могут появляться отеки ног и расширение вен и в какой-то степени к нарушениям сосудов относятся появление легких синяков и носовые кровотечения, отмечает доктор Беленков.

Причинами могут быть гормональные сдвиги (причем, как у молодых людей, когда формируется организм), так и у женщин 45+ , когда начинается менопауза.

К нарушению сосудистого тонуса также могут приводить неврозы и депрессии, ннфекционные заболевания и заболевания некоторых внутренних органов.

Самое серьезное проявление в данном случае – это атеросклероз, который приводит к инсультам.

В программе о здоровье на телеканале "Россия 1" доктор Беленков подробно рассказывает, кто первейшие враги нашей сердечно-сосудистой системы, как и чем можно предотвратить ее поражение, и что делать, если первые признаки уже появились.

Ранее врач рассказал о стентировании кровеносных сосудов.