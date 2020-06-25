Бой Поветкин – Уайт запланирован на 22 августа

Российский боксер Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт проведут бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе 22 августа. Поединок пройдет в английском Брентвуде.

Бой Поветкина с Уайтом дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Сначала он был запланирован на 2 мая в Манчестере. Затем встречу перенесли на 4 июля. Теперь назначена новая дата – 22 августа, сообщает РИА Новости.

40-летний Александр Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и еще один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) при единственном поражении.