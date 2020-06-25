Оборотни в погонах: сотрудникам полиции и Росгвардии предъявлено обвинение в разбое

В Приамурье сотрудников полиции и Росгвардии обвиняют в разбойном нападении с целью хищения имущества. При этом отмечается, что подозреваемые при этом угрожали применением насилия. О этом сообщила ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на регионально управление СК.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 6 июня. Преступники напали на фермера в селе Новоспасск и похитили с производственной базы потерпевшего сельскохозяйственную технику. Выявили оборотней в погонах представители областного управления ФСБ.

По решению суда задержанных поместили под арест. Также УМВД организовало проверку в отношении своего сотрудника. Известно, что его уже отстранили от должности. В настоящий момент решается вопрос об увольнении со службы в органах внутренних дел.