Мишустин: предприниматели получат субсидии на средства защиты

Предприниматели и социальные некоммерческие организации получат субсидии на 20 миллиардов рублей для пополнения запасов средств индивидуальной защиты, заявил глава правительства Михаил Мишустин в четверг на совещании с министрами. Это поможет полумиллиону предприятий с общим числом сотрудников более 1,5 миллиона человек.

Мишустин на заседании заявил о необходимости поддержать малые и средние предприятия, социальные НКО, "которые работают с большим количеством клиентов". Это компании и организации "физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита" и других отраслей.

По требованиям Роспотребнадзора все компании должны для защиты клиентов и своих сотрудников, использовать маски, перчатки и средства дезинфекции.

"Пополнение таких запасов требует немалых расходов. В этой связи правительство окажет таким организациям помощь и направит на эти цели 20 миллиардов рублей в виде субсидии. Выделенные средства позволят поддержать около 500 тысяч предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллиона человек".

Для получения субсидии предприниматель может обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений в размере 15,8 млрд рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства.

Эти деньги помогут компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По данным Минэкономразвития, правительство направило около 3,3 триллиона рублей для поддержки бизнеса и населения. Основная задача антикризисных мер — сохранение занятости и поддержка предпринимательства, снятия нагрузки с предприятий для выплаты заработной платы работникам и продолжения работы.