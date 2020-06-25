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25 июня 202014:04

Медведь загнал рыбака на середину реки на Сахалине

Медведь загнал рыбака на середину реки на Сахалине

Медведь навел шороху среди рыбаков в Углегорском районе Сахалина: одного из мужчин он загнал на середину реки, другим пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать хищника. Спасшийся бегством местный житель снял косолапого на видео.

Нападению подверглись рыбаки, выбравшиеся утром 24 июня на реку Лесогорку. Тут-то их с "инспекцией" и навестил медведь. Причем косолапый долго крался к месту и едва не покалечил одного из мужчин.

"Руки трясутся. Я еще до этого услышал, что что-то не так, в кустах трещит. Он кинулся! Видал, побежал на меня?!" — перекидывался фразами с коллегами забравшийся аж на середину реки рыбак.

Пока он снимал видео, животное обыскивало его рюкзак с уловом. Собравшиеся вместе рыбаки попытались отпугнуть его выстрелом из ружья, но медведь даже не дернулся. Удалился он только после того, как вытащил всю пойманную рыбу.

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