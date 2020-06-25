COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок. Об этом сообщила ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на губернатора региона.

"Из-за распространения коронавируса ограничительные меры останутся в силе после 30 июня. С 1 июля будет продлен режим повышенной готовности", – заявил Андрей Травников во время встречи с журналистами.

Как долго может продлиться режим самоизоляции, пока неизвестно. Напомним, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области усилили в конце марта. С тех пор жителям региона рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости.

Отметим, в настоящий момент в области открыты некоторые предприятия. Также сибиряки могут заниматься спортом на улице.

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек. За прошедшие сутки к этому числу прибавились еще 102 пациента, четверо умерли.