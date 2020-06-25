Путин: никакой принудиловки – результаты голосования должны быть достоверны

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ должны быть абсолютно достоверными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты. Встречу транслировал телеканал "Россия 24".

"Наша общая важнейшая задача – чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, – сказал глава государства. – Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов".

По словам президента, необходимо, чтобы впоследствии "никто никогда не мог подставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России".

Ранее о недопустимости нарушений в ходе голосования заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она обратила внимание на то, что ни одна организация не имеет право кого-либо принуждать к голосованию.

"Никто не имеет права людей принуждать, это в нашей Конституции гарантировано, а сейчас еще в большей степени будет закреплено, если граждане поддержат право людей на свободное волеизъявление", – сказала Памфилова, комментируя информацию о том, что некоторые бюджетные организации якобы заставляют своих сотрудников голосовать.

25 июня по всей России открылись почти 100 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах страны. Основной день голосования – 1 июля. Досрочное голосование началось еще 10 июня, в нем приняли участие порядка 86 тысяч человек.