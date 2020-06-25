Нурмагомедов, Овечкин, Медведев и Загитова в рейтинге Forbes

В период пандемии коронавируса пришла мода на всевозможные рейтинги и классификации спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Авторитетное издание Forbes опубликовало имена самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Его возглавил боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

При этом денежное содержание того или иного участника рейтинга не было главным, его учредители учитывали также упоминание имени звезды в прессе и такое не слишком объяснимое понятие, как популярность. Нурмагомедов, который за год заработал 16,5 млн долларов, обошел многих других как раз в двух других номинациях.

Компанию ему в Топ-3 рейтинга составили представители музыкальной индустрии Ольга Бузова и Егор Крид. В десятку самых популярных также вошли два игрока Национальной хоккейной лиги — Александр Овечкин (4-е место) и Артемий Панарин (9-е место).

Также в рейтинг попали Даниил Медведев (теннис, 12-е место), Артем Дзюба (футбол, 13-е), Сергей Ковалев (бокс, 22-е), Карен Хачанов (теннис, 23-е), Мария Шарапова (теннис, 25-е), Федор Смолов (футбол, 28-е), Алина Загитова (фигурное катание, 31-е), Александр Головин (футбол, 32-е).