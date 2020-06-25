ФК "Оренбург" выступил с официальным заявлением по коронавирусу

Пресс-служба ФК "Оренбург" подтвердила наличие коронавируса внутри коллектива. Ранее стало известно о положительных тестах на COVID-19 у нескольких игроков клуба из Оренбурга.

"Очередные тесты на коронавирус в Футбольном Клубе "Оренбург" выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК "Оренбург" выезжали на матч "Локомотив" — "Оренбург", — говорится в заявлении пресс-службы южноуральцев.

Пока неизвестно, состоится ли матч 24 тура "Оренбург" – "Краснодар". И каким будет состав хозяев, если встреча состоится. Не исключено, что оренбуржцам придется сыграть молодежным составом.