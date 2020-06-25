Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Опубликованы выводы судмедэкспертизы о причинах смерти Сергея Хрущева. Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову 18 июня, заявил представитель полиции Тодд Паталано. Полиция прибыла в дом Хрущева после звонка его жены. При этом полиция подчеркнула, что "признаков насильственных действий с третьей стороны не обнаружено".

Уголовное дело после смерти Сергея Никитовича Хрущева не возбуждалось, сообщает РИА Новости. С 1991 года сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева жил и работал с США. Он преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в Род-Айленде.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его мать – вторая жена Хрущева – Нина Кухарчук.

Сын Хрущева поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности "Системы автоматического регулирования". 10 лет по 1968 год он работал в опытно-конструкторском бюро В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами, а также участвовал в работах по созданию систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон".

В 1959 году Сергей Хрущев вместе с Челомеем и другими сотрудниками ОКБ стал лауреатом Ленинской премии. В 1963 году Хрущев был удостоен звания Героя социалистического труда. Он был замдиректора Института электронных управляющих машин, а потом замгендиректора НПО "Электронмаш".

Сергей Хрущев – автор нескольких книг о событиях, свидетелем которых он был. Среди них "Пенсионер союзного значения" и "Рождение сверхдержавы". Его книги переведены на 12 языков. Он также один из сценаристов снятого на "Мосфильме" в 1993 году фильма "Серые волки". В 2013 году Куба не дала Хрущеву визу для участия в конференции о Карибском кризисе. Он был единственным в американской делегации, которому Гавана отказала.

Прах Сергея Хрущева планируется захоронить рядом с могилой его отца в Москве на Новодевичьем кладбище.