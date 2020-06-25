Путин поручил разработать меры поддержки ИЖС

Президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате вместе с правительством проработать внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее по предложению главы государства заработала льготная ипотека под 6,5 процента годовых. Программа коазалось удачной и президент поручил ее доработать. В обращении к гражданам страны 23 июня российский лидер предложил расширить льготную ипотеку, включив в нее возможность для россиян покупать в кредит более комфортное жилье, "стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей".

На встрече с членами Общественной палаты в четверг, 25 июня президент предложил развить и поддержку строительства частных небольших домов.

"Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5 процента. Мы уже приняли решение ее расширить, но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая, внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства".

"Прошу вас предметно заняться этими вопросами, проработать вместе с правительством, парламентом, бизнесом, регионами все аспекты их решения", — отметил президент, обращаясь к членам Общественной палаты.

О возможности включения в льготную ипотеку частного малоэтажного строительства говорил и первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями "Деловой России".

По программе, которую создали по поручению президента РФ Владимира Путина, можно купить квартиру в многоэтажной новостройке, если это долевое строительство. Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5 процента годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов рублей, для других регионов — 3 миллиона рублей при первоначальном взносе от 20 процентов.

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок) для оформления кредитов. Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.