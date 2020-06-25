25 июня 202015:42 Юлия Рудый

Новый тест за 5 минут подскажет, правильную ли диету выбрал для себя человек

Какую диету предпочесть, чтобы постройнеть, стать красивее и здоровее, медленнее стареть? Кому-то помогает кетогенная диета, кому-то кефирная, а кому-то простой отказ от фастфуда. При этом чаще всего человек ищет "свою" диету методом тыка и не всегда понимая, какие его ждут последствия.

Новый тест поможет сделать правильный выбор. Результат пользователь будет получать уже через пять минут.

Исследователи из Великобритании, Австралии и США создали тест, который позволяет проанализировать мочу человека на наличие 46 метаболитов (продуктов обмена веществ). По ним можно определить, насколько здоровым является рацион человека (небольшой спойлер: для каждого он будет свой).

Для обучения системы использовались образцы мочи 1848 американцев, собранные на протяжении двух дней.

Поясним, что метаболиты производятся организмом в ответ на те продукты, которые человек употребляет в пищу. Соответственно, чем беднее и вреднее рацион, тем больше создаётся "неправильных" веществ.

"Диета — основной фактор, определяющий здоровье и болезни человека", — считает доктор Йорам Посма (Joram Posma) из Имперского колледжа Лондона.

Новая методика позволит диетологам и людям лучше понимать, что вредно, а что полезно для их организма. Так, разные метаболиты указывают на то, употреблял ли испытуемый алкоголь, ел ли цитрусовые, фруктозу или глюкозу, а также красное или другое мясо (например, куриное или индюшачье, которое с недавних пор считают не столь полезным). С помощью нового теста можно отследить потребление кальция (от которого зависит здоровье костной ткани) и натрия (определяет здоровье сердца).

Существующие рекомендации по здоровому питанию требуют пересмотра?
Фото Global Look Press.

Здоровые и не очень диеты образуют разный "рисунок" метаболитов в моче, поясняет профессор Пол Эллиот (Paul Elliott) из Имперского колледжа Лондона.

Сегодня всё больше исследований посвящены персонализированной медицине. И, действительно, каждый человек реагирует немного по-своему на тот или иной продукт в рационе или лекарство.

Условно: один грамм жира из яичного желтка подарит одному человеку необходимую его организму энергию, а другому нанесёт ощутимый вред. Новый тест позволит каждому конкретному человеку понять, действительно ли полезен или вреден для него тот или иной рацион.

Вполне возможно, что в будущем специалисты по питанию смогут очень точно корректировать меню пациента по его анализу мочи. Пока же создатели нового теста хотят опробовать его на людях с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе экспериментов 19 людям предложили придерживаться одного из четырёх типов диеты. Одни могли питаться полностью согласно рекомендациям ВОЗ (стопроцентно здоровое питание), другие же могли сохранять в своём меню лишь 25% здорового рациона. Оказалось, что у людей, которые сидели на одной диете, могли существо различаться параметры здоровья. Однако здоровое питание в целом всё же способствовало улучшению показателей (уровень холестерина, сахар крови и так далее).

"Эти результаты представляют собой новое и более глубокое понимание того, как наши тела перерабатывают и используют пищу на молекулярном уровне. Исследование ставит важный вопрос: надо ли нам переписывать таблицы питательной ценности продуктов, чтобы внедрить в них эти новые метаболиты, оказывающие биологическое влияние на тело", — отмечает один из авторов исследования профессор Гэри Фрост (Gary Frost).

Этот продукт/блюдо вредит или приносит пользу? Для каждого человека будет свой ответ на этот вопрос. Однако существующие общие рекомендации по правильному питанию всё же улучшают здоровье людей.
Фото Global Look Press.

"Мы показали, что разные люди метаболизируют одни и те же продукты индивидуальным образом. Это важно с точки зрения понимания того, как развиваются связанные с питанием заболевания, а также с точки зрения разработки рекомендаций по здоровому питанию для населения", — добавляет ещё один автор проведённой работы профессор Джон Мэтерс (John Mathers) из Университет Ньюкасла.

Новый тест может решить и ещё одну большую проблему. Учёным и медикам для самых разных исследований и построения правильных выводов часто нужна достоверная информация о том, что и когда съел тот или иной человек. Однако порой крайне сложно отследить, что же участник испытаний положил себе в рот в течение дня. Не работают даже дневники питания и специальные приложения. Поэтому учёные ищут более точный способ оценки. Новый анализ мочи может стать таковым.

Статьи авторов исследования с описанием разработки вышли в журнале Nature Food (1 и 2).

Ранее Вести.Ru сообщали о способе питания, который продлит жизнь, и диете, которая "запретит" вернуться сброшенным килограммам.

Текст: Вести.Наука

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