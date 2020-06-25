Более двадцати сочинских пляжей получили "Голубые флаги"

Более двадцати сочинских пляжей получили в этом году "Голубые флаги". Это международный экологический сертификат, который вручается только местам отдыха, соответствующим принятым в мире экологическим стандартам. Также оценивается благоустройство и наличие инфраструктуры.

Как передает "Вести Сочи" в эфире телеканала "Россия 1", торжественная церемония прошла на пляже "Ривьера". В мероприятии приняли участие представители власти, а также арендаторы пляжей. Это первое деловое мероприятие в открывшемся курортном сезоне.

На пляжах была проведена большая подготовительная работа. Ведь к местам отдыха вдоль Черного моря в этом году предъявляются особенно высокие требования. Уровень комфорта должен не только соответствовать запросам отдыхающих, но и отвечать требованиям Роспотребнадзора. Кстати, "Вести Сочи" уже рассказывали о масштабной реконструкции, которая проведена на "Ривьере". Здесь появилась новая набережная, амфитеатр для отдыхающих, обновлена лестница к морю, восстановлена скульптура "Пловцы". Теперь над пляжем гордо развевается голубой флаг.