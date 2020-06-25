Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Президент России Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по повышению профессионального уровня тренеров.

На встрече президента с членами Общественной палаты нового состава Винер-Усманова напомнила главе государства о проблемах, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. По ее словам, до сих пор не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер-преподаватель".

"Ирина Александровна, я даже не понимаю, почему не реализованы ваши предложения. Мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим, чего не хватает, — сказал Путин на встрече, которую транслировал телеканал "Россия 24". — Обязательно вернемся к закону 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, помощника президента Игоря Евгеньевича Левитина попрошу привлечь обязательно коллег из Министерства спорта".

Вине-Усманова вошла в новый — седьмой — состав ОП РФ. Соответствующий указ Путин подписал 14 апреля.