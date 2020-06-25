Самосвал с песком едва не убил женщину с детьми в Подмосковье

В Подмосковье грузовик с песком опрокинулся на повороте, чуть не задев при этом трех пешеходов.

Инцидент произошел в среду, 24 июня, в Щелкове. Очевидцы сообщили, что в аварии никто не пострадал — и водитель, и женщина с детьми отделались легким испугом.