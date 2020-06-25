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Коронавирус 1 минута назад

25 июня 202017:04

Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля

EPA

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Возобновление работы кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в стране, а также в крупных городах-миллионниках, поскольку там их расположено больше всего. Ольга Любимова отметила, что дата открытия будет выбрана руководителем региона. Ранее уже говорилось о возможной дате — 15 июля. Она продолжает быть актуальной, подчеркнула министр культуры.

Любимова рассказала, что во все субъекты страны уже были направлены рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров, сообщает РИА Новости. По словам министра культуры, с московскими властями проводится отдельная работа на предмет заблаговременного уведомления о сроках открытия объектов подобного плана.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко тоже говорил, что кинотеатры могут возобновить работу в середине июля, но для этого необходимо обеспечить строжайшие меры безопасности, а также не допустить плотной рассадки зрителей.

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