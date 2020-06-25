Бывший главврач Владимирской ОКБ призналась во взятках

Прокуратурой Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главврача Областной клинической больницы. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года Быкова за деньги помогла одержать победу одной коммерческой фирме, участвующей в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа. Стоимость аппарата составила более 72 млн рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. За протежирование Быкова получила 950 тысяч рублей. Ущерб, причиненный областному бюджету, составил более 4 млн рублей. Затем в июле женщина получила от фирмы еще полмиллиона — за то, что обеспечила победу в торгах на поставку оборудования и материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Недвижимое имущество обвиняемой стоимостью более 1,5 млн рублей, арестовано. Женщина полностью признала свою вину, сообщили в Гепрокуратуре. Рассмотрением дела будет заниматься Октябрьский районный суд Владимира.

Напомним, в конце октября 2019 года Быкову уволили с работы и арестовали. Тогда же, по информации регионального Управления Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело.