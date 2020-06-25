25 июня 202018:35

У молодого сожителя сбежавшей в Кинешму звезды "Экипажа" заподозрили корысть

В эфире телеканала "Россия 1" в период самоизоляции из-за коронавируса появились сообщения, что звезда легендарного советского фильма "Экипаж" Ирина Акулова еле сводит концы с концами.

Пережив тяжелые расставания с предыдущими мужьями и покинув сцену и экран, она живет в своем старом доме в Кинешме и едва сводит концы с концами. После того, как об этом стало известно, некоторые коллеги актрисы забили тревогу.

В частности, заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова призналась, что даже расплакалась, увидев этот сюжет.

Она рассказала, что Акулова блистала на сцене МХАТа, а потом внезапно ушла из театра. Поговаривали, что причиной могло стать пристрастие Ирины к алкоголю.

После того, как к плачевной ситуации в жизни Акуловой было привлечено внимание, выяснилось также, что актриса не в ладах с сыном от первого брака, которому в его детстве уделяла мало внимания, и он рос с бабушкой и дедушкой.

Сейчас Дмитрий живет в Москве и маму не навещает. Каждый месяц он забирает себе повышенную пенсию матери – 60 тысяч рублей, но ей перечисляет всего 6 тысяч.

Акулова говорит, что сделала глупость, когда написала доверенность на получение пенсии на сына.

Сейчас в ее маленьком доме в Кинешме рядом с ней мужчина по имени Юрий, который младше актрисы на 16 лет.

Некоторые знакомые считают, что ему попросту некуда идти, а Ирина пожалела и приютила его.

Актриса не скрывает, что кормит его, когда у него нет денег. При этом Юрий, уверена Ирина, любит ее – он уже несколько раз делал предложение Акуловой, но до сих пор она ему отказывала.

Сейчас в доме Ирины сделан ремонт, и вполне возможно, что она обретет там благополучную жизнь – возможно, с новым мужем.

Согласится ли Акулова попробовать построить свою жизнь с чистого листа? Как и когда пришло к ней решение бросить сцену, купить дом в Кинешме и уехать из Москвы?

Решила ли она проблемы с алкоголем? И чего на самом деле хочет от нее мужчина, который младше почти на 20 лет?

Подробнее обо этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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