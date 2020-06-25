Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Экономика США в первом квартале 2020 года сократилась на 5% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года, согласно опубликованным в четверг окончательным данным министерства торговли США. И ожидается ухудшение ситуации.

Падение стало самым значительным с четвертого квартала 2008 года — предыдущего мирового кризиса, начавшегося в США. Потребительские расходы, которые на две трети наполняют ВВП США, по итогам квартала упали на 6,8%. Страна погружается в ситуацию, все больше похожую на Великую депрессию 30-х годов прошлого века, когда миллионы граждан США теряют работу, и выстраиваются в очереди за бесплатной едой.

США лидируют в мире по масштабам поражения пандемией COVID-19 - и по количеству умерших (121 тысяч смертей), и по числу инфицированных (свыше 2,3 миллиона заболевших). Последние данные неутешительны – в США фиксируется рекордное количество заболевших за сутки: свыше 36 тысяч по итогам среды.

Это может привести к повторным ограничениям мобильности населения и более сильному сокращению экономики. Губернаторы трех штатов страны уже ввели новые карантинные ограничения из-за новой волны распространения коронавируса на юге и западе США.

До пандемии экономика США поставила рекорд продолжительности роста в своей истории – не ниже 2% в год 11 лет подряд. В 2019 году ВВП США вырос на 2,3%.

Ранее финансист Джордж Сорос не раз заявлял о грядущем упадке США и ЕС, укреплении России и Китая, а президента Дональда Трампа назвал мошенником.

В апреле 2020 года безработица в США достигла рекордной величины в 14,7%, в мае снизилась до 13,3%. В апреле число рабочих мест сократилось на 20,687 миллиона. Бюджетное управление конгресса полагает, что количество рабочих мест в США сократится во II квартале на 26 миллионов, а уровень безработицы поднимется до 15,1%. В III квартале безработица достигнет 15,8%. ВВП США в этом году снизится на 6,5%, а госдолг обновит рекорд — свыше $26 триллионов.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил перспективы восстановления стран. Фонд прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9 процента в 2020 году, а в апреле ожидалось снижение только на 3 процента, следует из нового прогноза фонда.

Этот прогноз отличается повышенной степенью неопределенности, отмечает МВФ. Ситуация с пандемией остается неясной — неизвестны сроки ее окончания и велика вероятность роста новых заболеваний.

Ожидается сокращение производства во всех странах, кроме Китая. Крупнейшая экономика мира — ВВП США – снизится на 8 процентов по итогам года. ВВП Китая, вторая по величине экономика мира, вырастет на 1 процент.

Экономика еврозоны сократится на 10,2 процента по итогам 2020 года. Крупнейшая экономика Евросоюза – ВВП Германии – снизится на 7,8 процента. Остальные крупные страны ЕС потеряют почти по 13 процентов ВВП.

ВВП России снизится на 6,6 процента, а в апреле ожидалось 5,5 процента по итогам года. В 2021 году МВФ ожидает роста мирового ВВП на 5,1 процента, а ВВП России – на 4,1 процента.