Mercedes-Benz и Nvidia объединяются против Tesla

Mercedes-Benz и американский производитель графических решений Nvidia объявили о совместной разработке системы автопилота нового поколения. Первые машины, оснащенные новой платформой, планируется выпустить в 2024 году.

Обычно автопроизводители работают в одиночку или в партнерстве со своими проверенными поставщиками. Они сочетают автомобильные платформы, изначально разработанные для приводов двигателей внутреннего сгорания, с программным обеспечением и компонентами для электромобилей, которые разрабатывают сторонние поставщики.

Несмотря на то, что Daimler и его конкуренты, Volkswagen и BMW, критиковали агрессивный маркетинг автопилота Tesla, немецкие концерн вынуждены теперь догонять американского автопроизводителя.

Благодаря частому обновлению программного обеспечения, софт в электрокарах Tesla может похвастаться большим количеством возможностей, чем у конкурентов, несмотря на то, что компания Илона Маска с трудом справляется с наращиванием производства. По мнению Volkswagen, Tesla опережает конкурентов на десять лет.

Стремясь сократить этот разрыв, Mercedes, старейший в мире автопроизводитель, сделал беспрецедентный шаг, поделившись своей интеллектуальной собственностью с Nvidia в обмен на доступ к процессорам Nvidia и ее инженерам-программистам, специализирующимся на искусственном интеллекте.

Программное обеспечение и вычислительная мощность процессоров внутри автомобиля приобретают все большее значение благодаря росту популярности систем автопилота, которое требует от радаров, ультразвуковых сенсоров, лидаров "коммуницировать" друг с другом.

В автомобилях с нулевым выбросом вредных веществ электроэнергия потребляется не только за счет ускорения, но и за счет охлаждения аккумулятора, работающих кондиционеров, обогревателей сидений, информационно-развлекательной системы в автомобиле, распознавания изображений и полуавтономных функций вождения.Поэтому софт также должен уметь оптимизировать траты аккумулятора.

Tesla сначала также заключала партнерства с другими компаниями, но после переняла стратегию Apple — создавать компьютерные чипы и программное обеспечение самостоятельно.

Прогресс Tesla тревожит немецких автопроизводителей, вынуждая классических автовендоров перестраивать свой бизнес. Но они вынуждены догонять компанию Маска, и это дается непросто. Пока Tesla сохраняет отрыв и и даже увеличивает его.

Традиционным автопроизводителям с трудом удается привлекать талантливых инженеров. Отчасти из-за того, что они неохотно платят большие зарплаты за проекты без четкого бизнес-плана, что позволяет Tesla сохранять преимущество.

Tesla собирает данные о степени разряда батарей и стиле вождения со всех своих автомобилей и использует их для разработки новых алгоритмов программного обеспечения.

Tesla удалось также сохранять емкость батарей выше 90% даже после 200-300 тыс. километров, или от четырех до пяти лет, заявили аналитики UBS в отчете за март 2019 года, приписывая это разработанному Tesla программному обеспечению, аккумуляторам и чипам.

Объединение с Nvidia может позволить компании Daimler быстро перейти на самые современные технологии.

Результаты будут получены не сразу — совместно разработанные автомобили Mercedes-Nvidia появятся на дорогах только в 2024 году. Nvidia поможет Daimler развивать функции для автономного вождения, которые позднее станут частью разработанной Mercedes общей автомобильной системы.