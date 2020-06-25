"Сожалеет. Раскаивается": Анна Мария Ефремова рассказала о состоянии отца

Анна Мария Ефремова обращается со своим отцом, актером Михаилом Ефремовым. По ее словам, он сожалеет о содеянном и раскаивается.

"С отцом общаюсь​​​. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается", — написала она на своей странице в Instagram.

Также Анна Мария добавила, что свое мнение о ситуации она оставит при себе до лучших времен.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов.

Ефремов находился в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Если актера признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.

В своем видеообращении Ефремов попросил прощения у семьи погибшего водителя. Позже его адвокат сообщил, что актер готов понести наказание и сесть в тюрьму. Также он готов выплатить семье Захарова больше, чем может назначить суд. Особенно он хотел бы помочь детям пострадавшей семьи, даже "готов их усыновить".