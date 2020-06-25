17 ножевых: жестоко зарезавшей маленького сына кировчанке дали 15 лет

К 15 годам в колонии приговорил суд 30-летнюю жительницу Кирова, которая во время застолья в гостях зарезала двухлетнего сына. Малыш просился на улицу, но получил 17 ударов ножом.

Трагедия произошла вечером 14 августа в доме на улице Дружбы. Анна Шишкова забрала младшего сына у дедушки и отправилась к новому возлюбленному. В январе 2019 года у женщины умер муж, после чего она стала налегать на алкоголь. Мальчик, как призналась на допросе протрезвевшая Анна, мешал ей отдыхать — он то и дело подходил к двери и пытался уйти домой. После нескольких замечаний она схватила со стола нож и буквально исполосовала сына — на его теле криминалисты насчитали более 17 ножевых ранений.

После совершенного Анна, как рассказал ее ухажер, вымыла руки и продолжила застолье. В чувство ее привели уже полицейские, которых вызвали соседи.

Женщину признали вменяемой, хотя психиатры и диагностировали у нее легкое психическое расстройство и зависимость от алкоголя. На вердикте это никак не сказалось, зато судья учел наличие у Анны еще одного ребенка и то, что она сотрудничала со следствием.

Женщине грозило до 20 лет в колонии, ее приговорили к 15 годам с ограничением свободы на срок в один год. Будет ли она обжаловать приговор, станет известно в ближайшие дни.