25 июня 202018:36 Матвей Попов

Перестановка войск США с места на место: Трамп и Дуда провели переговоры ради выборов

Перестановка войск США с места на место: Трамп и Дуда провели переговоры ради выборов

В Совете Федерации предупредили: если США направят в Польшу дополнительный воинский контингент, то Россия ответит зеркально. Планы по отправке американских военных на польскую территорию накануне обсуждались в Вашингтоне. Но диалог получился какой-то странный — как будто оба президента пытались показать, что это не он придумал. В итоге так и не стало понятно, кто же принял это решение — Трамп по просьбе Дуды или Трамп, но без просьбы Дуды.

Так эта встреча началась: лимузин подвозит Анджея Дуду ко входу в Белый дом, его встречает Трамп почему-то в расстегнутом пиджаке. Примета времени: лидеры обходятся без приветственного рукопожатия. Мера предосторожности во время пандемии.

Вскоре на пресс-конференции в розовом саду лидеры рассказывают, к чему удалось прийти.

"Я не осмелился бы указывать президенту США, куда ему нужно отправлять своих солдат. Потому что это его решение, решение, которое принимают Соединенные Штаты, очень ответственное решение. Однако я не отрицаю, что я попросил господина президента, чтобы он не выводил американские войска из Европы, поскольку безопасность Европы очень важна для меня. С окончания Второй мировой для объединенной Европы американское присутствие — это гарантия безопасности. Однако если меня спросят, я отвечу, что я готов к тому, чтобы Польша приняла больше американских войск", — многословно пояснял президент Польши Анджей Дуда.

Кажется, для польской стороны было важно, чтобы Трамп сказал что-то про "русскую угрозу". Журналист из Польши попытался его к этому подвести. Он спросил, что Трамп думает по поводу того, что визит Дуды в Белый дом практически совпал по времени с Парадом Победы в Москве. Трамп решил одно с другим не смешивать: поддержку Польше он оказать готов, но и с русскими ссориться не собирается, подчеркнул, что бесплатно Штаты никому помогать не будут. Трамп напомнил, что перемещением войск он хочет прежде всего наказать Берлин за недостаточные отчисления в бюджет НАТО.

"Мы намерены поладить с Россией. Мы намерены ладить со всеми, — подчеркнул в своем ответе польскому журналисту президент США Дональд Трамп. — Нас просят прислать дополнительные войска. Они собираются заплатить за это. И когда они это сделают, мы возможно переместим часть войск из Германии в Польшу. Мы собираемся значительно сократить численность контингента в Германии – до 25 тысяч военнослужащих, пока их 52 тысячи. Германия платит только малую долю от того, что должна бы платить, это преступно. Итак, часть войск отправится домой, а часть – в другие места. И одним из таких мест станет Польша".

Если с войсками все более-менее ясно, то по поводу еще одной немаловажной темы – судьбы американских ядерных ракет в Германии – ни Трамп, ни Дуда открыто ничего не сказали.

В мае 2020 года посол США в Польше предложила переместить тактическое ядерное оружие из неблагодарной Германии в более сознательную Польшу. Предложение стало маленькой сенсацией в польских СМИ и не только, но, кажется, зря.

Как заявил сам Дуда уже после того, как покинул Белый дом, они с Трампом даже не обсуждали такую возможность, ни 24 июня, ни когда бы то ни было до того. Вероятно, в Варшаве опасаются вызвать недовольство со стороны Москвы, полагают эксперты.

"Хочется надеяться на то, что нынешний польский лидер проявил здравый смысл и понимание того, к каким последствиям для его страны может привести размещение на территории Польши американского ядерного оружия", — отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В любом случае, в самой Польше этот визит преподносится иначе.

"Если Анджей Дуда сегодня в США обсуждает польско-американские отношения, в том числе в плане обороны, то это потому, что он сражается за свободу, за свободу Польши!", — заявил лидер партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский.

Можно не сомневаться, что подобное звучало бы со сцены безотносительно реального результата поездки Дуды в Вашингтон. Президентские выборы в Польше уже через три дня. И политику отчаянно нужны внешнеполитические успехи, хотя бы и придуманные.

Вероятно, и Дуда Трампу нужен за тем же. Так что хозяин Белого дома намекал на переброску войск с места на место, только чтобы обеспечить себе дополнительные голоса в ноябре.

"Сейчас, видимо, говорить о каком-то окончательном решении еще рано. Можно говорить о неких намерениях. Во многом эти намерения, эти разговоры со стороны господина Трампа определяются ходом предвыборной кампании в США, где существует обширная польская диаспора, и очевидно, господин Трамп хочет заручиться голосами этой польской диаспоры, высказываясь за перемещение американских войск с территории ФРГ на территорию Польши", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Если чего и не хватало во время визита Дуды в Вашингтон, то это конкретики. Сколько именно американских военнослужащих будут перемещены из Германию в Польшу, сколько техники, будет ли на самом деле строиться "Форт Трамп", сколько средств уйдет на постройку, и кто будет платить – все эти вопросы в американской столице, кажется, вообще не поднимались. То есть, велика вероятность того, что переговоры двум лидерам были нужны только и исключительно для саморекламы, а никаких реальных последствий у них не будет.

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