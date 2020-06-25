Дортмундская "Боруссия" приобрела защитника "Пари Сен-Жермен" Тома Менье

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бельгии по футболу Тома Менье подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Стороны подписали соглашение на четыре года.



Контракт Менье с парижанами истек нынешним летом, боссы "ПСЖ" решили не подписывать с ним новый договор и дали вольную. Этим и решила воспользоваться "Боруссия" из Дортмунда, подписав 28-летнего оборонца до 30 июня 2024 года.



Менье выступал за "Париж" с 2016 года, куда он перебрался из "Брюгге". В минувшем сезоне, который был завершен досрочно, бельгиец сыграл в 27 играх, забив один гол при двух результативных передачах.



В составе "ПСЖ" трижды становился чемпионом Франции, и по два раза побеждал в Кубке Франции и Кубке лиги.