Глава Татарстана поздравил сограждан с юбилеем Республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям. На своей странице в Instagram он поздравил всех граждан с юбилеем Республики.

Как напоминает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сто лет назад была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика.

Президент Татарстана пожелал своей родине процветания. Подписчики активно откликнулись на опубликованный видеоролик и написали много добрых слов о республике, выразили гордость за нее и радость, что здесь родились.

Телеграмму с поздравлением татарстанцев со столетним юбилеем Республики также направил президент РФ Владимир Путин, назвав Татарстан одним из регионов-лидеров.