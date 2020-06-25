В Японии найдены крошечные яйца динозавра

Палеонтологи обнаружили, возможно, самые маленькие из известных яиц "ужасных ящеров". Они не больше яиц современного перепела.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Местонахождение Камитаки в Японии — одна из самых богатых кладезей яиц динозавров на Земле. 110 миллионов лет назад, в меловом периоде, это была речная пойма, где ящеры активно откладывали яйца. Часть из них была захоронена и окаменела.

Впрочем, до сих пор находки в Камитаки ограничивались в основном осколками скорлупы. Однако раскопки 2019 года, итоги которых подводятся в недавней научной статье, принесли кое-что поинтереснее. Исследователи обнаружили почти полностью сохранившееся яйцо и ещё несколько частично сохранившихся. Также были найдены фрагменты скорлупы, причём сразу в количестве около 1300 штук (!).

Два частично сохранившихся яйца вида Himeoolithus murakamii.

Особый интерес, конечно, представляет почти целое яйцо. Анализ показал, что оно было найдено именно там, где когда-то было отложено. Другими словами, его не потревожили животные времён динозавров или более поздние подвижки грунта.

Судя по форме, яйцо снёс динозавр из подотряда тероподов. Это группа ходивших на двух ногах ящеров, обычно хищных. К тероподам относятся, например, велоцирапторы и тираннозавры.

Но в данном случае рептилия явно имела более скромные габариты. Судя по размерам яйца, его масса составляла менее 10 граммов. Яйца таких размеров откладывает самый заурядный перепел.

Впрочем, исследователи подчёркивают, что веретенообразная форма яйца типична именно для динозавров, а не для птиц (которые уже существовали в то время).

В номинации "у кого яйца меньше" неизвестный динозавр явно выходит на призовое место среди собратьев-тероподов, а то и среди всех динозавров вообще.

Впрочем, сказать об этом ящере ещё что-нибудь определённое трудно. Рядом с яйцами не найдено никаких костей или отпечатков, которые помогли бы воссоздать облик животного. Мы знаем о его анатомии лишь то, что типично для всех тероподов.

Авторы отмечают, что найденные яйца не похожи ни на какие ранее известные науке. В связи с этим специалисты отнесли их к новому виду яиц Himeoolithus murakamii. К этому же виду были отнесены и большинство обнаруженных осколков скорлупы.

Поясним, что у ископаемых яиц есть своя классификация, включающая виды, роды и семейства. К ней прибегают, когда окаменелости не позволяют классифицировать само животное, отложившее эти яйца.

Исследователи обнаружили окаменелости ещё пяти "яичных" видов. Все они явно принадлежали маленьким тероподам. Но экземпляры вида H. murakamii были самыми маленькими из них.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что яйца первых динозавров, возможно, были мягкими и разноцветными. Писали мы и о каменном "сдутом мяче", оказавшемся яйцом гигантской доисторической рептилии. А знаете ли вы, как ужасные ящеры высиживали яйца и не повреждали их?