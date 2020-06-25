Водитель каршеринга устроил заезд по встречке на МКАД

Столичный водитель за рулем каршерингового автомобиля перепутал съезды на развязке и оказался на встречной полосе на МКАД. Проехав несколько сот метров, он исправил свою ошибку, но это не спасло нарушителя от блокировки профиля.

"Как только прогрузилось обновление карт в навигации его смартфона, он съехал на свою полосу движения. Со слов водителя, он растерялся и не сразу понял свою ошибку", — цитирует сообщение "Делимобиля" радиостанция "Говорит Москва".

До этого водитель ни разу не нарушал правила во время использования сервиса проката автомобилей. Теперь же ему грозит лишение прав — оператор каршеринга передал трекинговые данные в ГИБДД, а профиль клиента был быстро заблокирован.