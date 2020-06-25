Безопасно и под контролем наблюдателей: в России началось голосование по поправкам

25 июня в России началось голосование, в ходе которого граждане должны высказать свое отношение к поправкам в Конституцию. По всей стране открылось почти 100 тысяч участков, на которых в течение еще шести дней можно будет сделать выбор. Кроме того, в Москве и Нижегородской области возможно удаленное голосование через Интернет. Все это — беспрецедентные меры безопасности, которые должны позволить избежать больших скоплений людей на участках. Голосование идет и уже дает повод сделать первые выводы, по крайней мере о процедуре.

Дата голосования — 1 июля. Но процесс начинается за шесть дней до нее для того, чтобы растянуть процедуру по времени, а значит, не допустить концентрации людей на участках, которая могла бы привести к заражению.

- Думала, что будет очень много людей, а практически никого. Все безопасно, маски, перчатки, антисептики. Все хорошо устроено, работники очень приветливые.

ЦИК рассылал рекомендации, кому и когда прийти, но следовать им необязательно, голосующих ждут в любое время, и многие постарались это сделать раньше остальных. Выразить свое отношение к важнейшей для страны теме.

"Стабильность, которая наступила в последнее время, может быть — самое главное для нашей страны. И то, что Путин именно этим озабочен, именно стабильностью, именно тем, что нет никаких внутренних конфликтов. Это может быть самое главное. Ну и плюс, конечно то, что не трогать границы", — говорит народный артист СССР Василий Лановой.

"Поправки подтверждают жизнь и утверждают позицию государства заботу государства о гражданах", — уверен народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

Требования для всех одинаковые — безопасная дистанция и средства индивидуальной защиты. Даже паспорт показывают, не давая в руки. У вируса при таких условиях нет шансов.

"Сегодняшнее наше знание, наш опыт показывает, что при неукоснительном соблюдении разработанных совместно рекомендаций рисков ни для избирателей, ни для тех, кто будет присутствовать в течение всего рабочего времени на избирательных участках, нет", — подчеркивает руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Наши предположения о том, что посещения участков для голосования это намного более безопасное мероприятие и действие, чем многие наши привычные бытовые дела, которые мы решаем, — действительно так, я сегодня убедился в этом на собственном опыте. На участок можно прийти, это безопасно, это удобно, это достаточно комфортно", — говорит сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Один за одним приходят на участки региональные лидеры — Татарстана, Волгоградской области, Чеченской республики.

"Это долг каждого мусульманина и каждого российского гражданина — проголосовать за изменения в Конституции", — говорит глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

И все демонстрируют дисциплину, строго придерживаясь советов эпидемиологов, и гражданскую ответственность губернаторы Севастополя, Кемеровской и Тульской областей.

"Мы сегодня с вами делаем историю современного государства, сильного и независимого. Мы закладываем определенный фундамент, где будем жить мы сами, наши дети", — считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Власть светская и духовная выступают единым фронтом. В Даниловом монастыре голосует Патриарх Московский и Всея Руси.

"Мы голосуем за поправки в Основной закон Российской Федерации. И за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение, которые будучи применены в жизнь могут привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа", — сказал Патриарх Кирилл.

Все участки в стране открылись по графику в восемь часов утра. В это же время приступила к работе Центральная избирательная комиссия.

"Сейчас проводится массовая, тотальная дезинфекция помещений. То есть с точки зрения санитарно-эпидемиологической готовности стопроцентная. Готов каждый из 96,5 тысяч участков", — подчеркивает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Многоуровневая система наблюдателей — ни на одних выборах их не бывало столько. Ситуационный центр Общественной палаты, десятки людей за компьютерами в ожидании звонков о нарушениях. А вот здесь расположился целый корпус тех, кто мониторит ситуацию на участках российской столицы.

Здесь все в экранах, мониторы на столах у волонтеров, на огромной стене и даже ближе к потолку. В Москве каждый участок оборудован камерами видеонаблюдения, и можно в реальном времени посмотреть, что там сейчас происходит. Постоянный контроль и за электронным голосованием. Обещают, что и оно будет максимально прозрачным и в то же время анонимным.

На участках немало международных экспертов: депутаты парламентов из Сербии, Румынии, Италии, Германии. "У нас огромный опыт в мониторинге. И организация здесь по всем параметрам на очень высоком уровне", — отметил Паоло Гримальди, депутат парламента Италии. "Я видел много голосований по всему миру в качестве наблюдателя. И у меня сложилось впечатление, что здесь все организовано очень хорошо!", — говорит депутат бундестага Стефан Койтер.

Совсем о другом — куда более опасном — внимании из-за рубежа сегодня рассказала комиссия Совета Федерации. Обнародованы документы, судя по которым иностранные фонды спонсировали антирекламную кампанию под названием "Нет". Эти данные подтверждают итоги журналистского расследования, которое на этой неделе появилось в сетевом издании "Телеграф" и некоторых телеграмм-каналах.

"С помощью "Нет" предполагалось разместить к 25 июня два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства России. Расчет за океаном был явно на то, что созданное их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров", — указал председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Вот на этом фото — автомобиль, принадлежащий американской дипмиссии, выезжает со двора, где находится офис общественной организации "Голос". А в Москве зафиксированы уже две попытки двойного голосования. Возбуждены административные дела. В обоих случаях голоса учитываться не будут, а бюллетени уже опечатаны. За всем происходящим вокруг голосования обещает следить Генеральная прокуратура.

"И в КОАПе, и в Уголовном кодексе есть статьи, которые говорят о нарушениях, связанных с вбросами бюллетеней, с фальсификацией итогов. Так что с точки зрения ответственности, она существует", — напомнил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Все еще разъясняют суть поправок — волонтеры Конституции. У них же можно спросить и о процедуре. Каждый вечер каждая участковая комиссия в присутствии наблюдателей складывает бюллетени в специальный сейф-пакет. Чтобы завтра достать их и открыться вновь в восемь часов утра. И так до первого июля.