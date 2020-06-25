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Коронавирус 8 минут назад

25 июня 202021:39 Татьяна Ремезова

Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Правительство выделит более 270 миллиардов рублей на новые выплаты на детей младше 16 лет. И это лишь одна из мер соцподдержки, о которых президент Владимир Путин объявил в своем обращении к россиянам. Инициативы касались и экономики, и бизнеса, и налоговой сферы.

У Анастасии Смирновой четверо детей — две дочки и два сына. Старшему — 11. За время эпидемии Анастасия уже получила от государства на детей 45 тысяч. "1 июня в девять утра захожу, и – вуаля, деньги уже на счету", — рассказывает Анастасия. Младшим купили велосипеды, старшим — гаджеты. Еще 40 тысяч придут в июле. Ощутимое подспорье в непростой период.

 

В апреле, мае и июне российские семьи получили по 5 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Семьям, где один или оба родителя потеряли работу, — еще одна ежемесячная выплата по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта мера продлена до августа включительно. А самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Путин распорядился в июле выплату повторить. Причем, автоматически. Подавать заявление второй раз не нужно.

"Те граждане, которые еще не подали заявление на получение выплат, смогут подать заявление на выплаты до 1 октября, а также получить и новую выплату, которую мы начинаем выплачивать в июле", — пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"На эти цели из Резервного фонда в правительство направим более 270 миллиардов рублей. Также правительство выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 миллиардов рублей. Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

У 8-месячной Ады — тяжелый и очень редкий диагноз. Спинально-мышечная атрофия. Родители смогли собрать 60 миллионов рублей, нужно еще 90. "Шесть ампул на первый год жизни. 1 ампула стоит 8 миллионов рублей, а это нужно до конца жизни", — говорит мама Майя Кешишянц.

Путин предложил с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

Эти деньги будут "окрашены", то есть смогут быть использованы только на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

"Это умеренное повышение, вполне допустимое, особенно если деньги идут на лечение детей. Но важно, чтобы впредь этот налог уже не менялся", — сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Весной заработала программа льготной ипотеки: новое жилье по ставке 6,5 процента. Президент предложил программу расширить: распространить эту ставку на квартиры стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской, где цены на квартиры выше — до 12 миллионов.

"Программы семейной ипотеки, дальневосточной ипотеки и сельской ипотеки, там это останется. Что касается программы 6,5%, то эта антикризисная мера истекает 1 ноября", — говорит заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

В период эпидемии все мы на себе ощутили, как нам ежедневно нужны новые технологии. Чтобы работать, учиться и общаться онлайн. У российского IT-сектора — огромный потенциал. Чтобы поддержать, президент предлагает совершить налоговый маневр.

Сейчас ставка страховых взносов для IT- компаний составляет 14 процентов до 2023 года. Путин предложил снизить ее до 7,6 процента. Причем, бессрочно. Также может быть снижена и ставка налога на прибыль с нынешних 20 процентов до 3. Более чем в шесть раз! И это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире. "IT — это новый, динамично развивающийся рынок, который позволит привлечь новых и зарубежных инвесторов", — уверен Алексей Марухин, президент АО "Ситроникс".

Владислав Гурский из тюменского села свой будущий бизнес нашел буквально под ногами. "Вот мои секаторы, триммеры для покоса травы, — показывает он. — Заказов набрал слишком много, а рук не хватает. И тогда я начала подтягивать ребят 16-17 лет, и мы вместе начали все это делать". Первый заказ — покосить 20 соток, а следующий — на 10 гектаров. Нашел технику, собрал команду. Но заключить официальный договор с 16-летними официально нельзя. С 1 июля по всей стране заработает налоговый режим для самозанятых. Инициатива президента — давать этот статус не с 18, а с 16 лет. Плюс льгота — налоговый капитал в размере 1 МРОТ — на развитие своего дела.

"Всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное — это сберечь людей, а все остальное приложится. Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", — сказал президент России Владимир Путин.

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