Артур согласился покинуть "Барселону" ради "Ювентуса"

Футболист испанской "Барселоны" Артур приблизился к тому, что в скором времени сменит клубную прописку. Бразилец уже согласился на переход в туринский "Ювентус". Клуб осталось удалить лишь один вопрос.



Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, теперь "Ювентусу" и "Барселоне" осталось договориться об обмене Миралема Пьянича в обратном направлении. Он может подписать с клубом контракт на 4 года и обойдется каталонцам в 60 миллионов евро плюс бонусы.



В то же время Артура туринцы планируют подписать на 5 лет, заплатив за него 70 миллионов евро и еще 5 в качестве бонусов.



Напомним, что Артур является воспитанником бразильского клуба "Гремио", который он покинул в 2018 году ради "Барселоны". За клуб из столицы Каталонии 23-летний бразилец сыграл 70 матчей, отметившись в них 4 голами и 6 результативными передачами.