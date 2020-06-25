Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

Полиция Москвы начала административное расследование по факту двойного голосования журналистом Павлом Лобковым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ОМВД России по Тверскому району Москвы уже зарегистрирован материал проверки. Возбуждено дело об административном правонарушении. Если информация о двойном голосовании подтвердится, Павла Лобкова могут обвинить в преступлении, предусмотренном статьей 5.22 КоАП России (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования).

Правоохранительные органы также дадут оценку действиям сотрудников избирательной комиссии.

Кроме того, проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Широкое освещение случившегося в медиа не исключает предположения о том, что акция по дискредетации голосования в Москве была спланирована заранее.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал "Интерфакс", что все избирательные бюллетени в урне, где оказался голос Павла Лобкова, аннулированы. Этот ящик больше не будет использоваться для дальнейшего голосования, вместо него поставят резервный.

Реут отметил, что при выявлении других фактов двойного голосования будут произведены аналогичные действия по аннулированию бюллетеней. По его словам, такие случаи единичны.

За повторное голосование Лобкову грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей. Журналист заявил, что не согласен с такой перспективой. По его словам, наказать стоит разработчиков системы электронного голосования.

Павел Лобков в первый раз проголосовал на избирательном участке в Москве, во второй раз — онлайн. Согласно правилам, те, кто записался на электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке.