Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах: это парадокс, когда я призывал всех сидеть дома

В Москве 24 июня прошел Парад Победы. До этого столица, кажется, уже полностью оправилась от пандемии коронавируса COVID-19 и вернулась к нормальной жизни, но вопросов остается, конечно, очень много не только у нас, но и у зрителей телеканала "Россия 24". На прямой связи со студией Сергей Собянин.

- Сергей Семенович, сейчас за Москвой наблюдают многие российские регионы, да и западные коллеги с самого начала пристально смотрели эффективно или неэффективно поведут себя московские власти во время пандемии. Сейчас город живет полноценной жизнью уже неделю, даже больше. Столица достойно провела Парад Победы, за этот праздник, кстати, особо переживали в этом году. Какие результаты, на ваш взгляд, дали все эти послабления, как сейчас обстоят дела в медучреждениях?

- После трех месяцев жестких ограничений, мы, конечно, психологически с трудом привыкаем к нормальной жизни, ожидаем какого-то подвоха, боимся, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса в Москве и так далее. Такие тревоги обоснованы, потому что мы видим, что происходит в других городах, в других городах мира, регионах мира. Ситуация не везде одинаковая и тревожная. И конечно, мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве. Потому что, вы правильно сказали, сегодня уже невооруженным глазом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город: улицы, транспорт, вернулись пробки на дорогах. Объем трафика общественного и личного транспорта — суммарно где-то 90% от прошлогоднего трафика. Это уже большой трафик, реально большой. Даже если учитывать, что большинство горожан не уехали за границу в отпуск, как они планировали и как делали в прошлом году, немного несопоставимые цифры. Но, тем не менее, все равно это огромный трафик. Правильно говорите, что прошли такие мероприятия как Парад Победы, наши парки и скверы заполнены людьми, рестораны, кафе, уличные веранды заполнены, торговые центры работают. И конечно, необходимо анализировать, что же происходит, насколько это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в городе. Я специально попросил, чтобы вам переслали рабочие графики основных показателей, которые я сам каждый день наблюдаю, ведут мои коллеги. Это не только вновь выявленные больные короновирусом, их сегодня стало уже меньше тысячи. Вспомните, мы недавно говорили о том, что хорошо, что их уже не 6 тысяч, а 5 тысяч. Потом говорили: хорошо, что их не 5, а 4 тысячи, потом 3 тысячи, потом показатели колебались вокруг 2,5 тысячи, 2 тысяч. И сейчас ушли на показатели около тысячи. Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных короновирусом, хотя при этом объем тестирования не снижаем. Более того, ПЦР-тесты где-то порядка 48 тысяч в сутки мы делаем. Помимо этого мы развернули десятки, тысячи еще ИФА-тестов, которые отслеживают скрининговую ситуацию в городе. Если мы видим настороженные показатели, мы перепроверяют с помощью ПЦР. Эффективность ПЦР возрастает, потому что она работает не просто вслепую, она точечно работает по тем группам, которые мы видим, мы видим, что там точно человек болеет. Тем не менее, за последнюю неделю на 37% упала выявляемость. Одновременно мы видим по другим показателям это – снижение госпитализации, несмотря даже на то, что мы стали более лояльно госпитализировать с менее тяжелыми показателями, в соответствии с методиками Минздрава. И все равно идет падение загруженности коек. Мы уже дважды принимали решение за последнее время об уменьшении коечного фонда, который работает на COVID-19. Первое решение — около 6 тысяч коек сразу снизили, это просто громадная цифра. Для того, чтобы понять: "Коммунарка" у нас 600 коек всего. То есть, 10 таких "Коммунарок" вывели из оборота ковидного. И буквально на прошлой неделе еще на 6 снизили. Если бы был какой-то рост коронавируса, то мы, конечно, просто не в состоянии были это делать. И еще один, может быть, специфический показатель, очень важный – у нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%. Это тоже хорошее снижение. Это показатели того, что снижается количество тяжелых, средней тяжести, очень тяжелых больных, снижается количество ковидных пневмоний. Все эти показатели дают такую объемную картину, которой невозможно манипулировать, невозможно подстраивать, с этим работает вся медицинская сеть: скорая помощь, амбулаторное звено, стационары, огромное количество врачей — все это вместе дает объективную картину. Это свидетельство того, что несмотря на все наши послабления, открытия, количество заболеваний, их тяжесть постепенно падает. Дай Бог, чтобы это продолжалось дальше. Нужно постучать, хоть мы и не верим в приметы, но на всякий случай можно...

- Да, здесь действительно станешь суеверным после всего того, что происходило. Мне на самом деле кажется, что в последнее время москвичи как-то слишком расслабились. Потому что невооруженным глазом, это все видно: заходишь в магазин, уже очень много людей без масок, без перчаток. И вот это, конечно, пугает.

- Я поддерживаю вашу обеспокоенность, тем не менее все равно надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются – масочный режим особенно, особенно в транспорте, в торговых предприятиях, на работе, все равно надо соблюдать режим. Это очень важно.

- Как вы оцениваете готовность города к предстоящему голосованию. Я напомню, что 1 июля – главный день. Какие акценты вы делаете с точки зрения организации процесса, что с наблюдателями в этом году, их больше, чем обычно?

- Их больше. Больше 20 тысяч наблюдателей. Роль формирования штаба наблюдателей была дана Общественной палате, она сформировала не отряд, а целых две армии наблюдателей, которые сегодня, в первый день голосования, когда можно предварительно проголосовать досрочно, вышли на избирательные участки. Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирателей комиссий – 50% на сегодняшний день, в ближайшие дни будет 100%. Такого объема тестирований, я вас уверяю, скорее всего мы нигде больше не найдем. Это огромный объем работы. И плюс к тому, конечно, предъявляются санитарные требования – как работать, как обеспечивать, дезинфицировать и так далее. Все эти требования выполняются. Если есть какая-то информация о том, что это не выполняется, мы, конечно, будем реагировать. Электронное голосование, а сегодня проголосовало более 300 тысяч человек, которые записались на электронное голосование.

- А как вы сами будете голосовать — в электронном режиме или на участок пойдете?

- Конечно, хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать безопасность этого голосования. Но так как я, вы видите, активно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, и так далее, то меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно. Поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам попробовать, что это такое с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования. Это более миллиона человек. Надеюсь, что все пройдет нормально.

- Вы перечислили некоторые места, которые вам по долгу службы сейчас приходится посещать периодически... Несколько вопросов мы выбрали от наших зрителей, от людей на улице. Скажите, пожалуйста, когда в торговых центрах откроют зону фуд-корта?

- По большому счету, общественное питание везде открыто. Это теперь зависит, скорее, не от нас, а от самих торговых центров, от их разворотливости и от количества посетителей, которых они предполагают принимать.

- Почему медицинские вузы работают в обычном режиме, а все остальные – дистанционно? Это их собственное решение или рекомендация властей?

- Мы все-таки рекомендовали воздержаться от посещения студентами учебных заведений, вузов и также школ. Первое, будет – это Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Студенты, как правило, сейчас сдают сессии в дистанционном режиме. И для медицинских вузов исключений не было сделано, но скорее всего, может быть, кто-то посчитал, что не готовы к таким экспериментам. Я бы не советовал этого делать.

- Сергей Семенович, люди по спорту, конечно, соскучились за все это время, это – факт. Не факт, конечно, что дети соскучились. Но это, как мы понимаем, неважно, родители заставят. Открыли уже детские площадки уличные, спасибо вам большое. Но можно ли уже возобновить занятия ребенка в спортивной секции или пока стоит повременить?

- Это решение самих руководителей учреждений. Постепенно открываются и спортивные секции. Объем количества людей, которые там будут заниматься, оно тоже ограничено, в зависимости от помещения, от возможности. Но постепенно, день ото дня, количество занимающихся в спортивных секциях также будет расти. Ограничений каких-то специальных для них не сделано, есть ограничения санитарные, которые зависят от возможности помещений, где это происходит.

- Сергей Семенович, хотелось бы узнать, заработают ли садики этим летом, вообще — в этом году?

- У нас работали дежурные группы, сейчас количество групп мы увеличили. Каких-то административных ограничений не делаем. Единственно, очень серьезные требования к работе в детских садах к персоналу, к количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее. На сегодняшний день где-то около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, на 80 тысяч мы видим запрос. Это, кстати, лучше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, не уехали — больше, чем прошлым летом. Но тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если это не горит совсем, лучше воздержаться водить ребенка в детский сад, еще какой-то адаптационный период должен пройти, но если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребенка обязательно.

- Вы недавно рассказывали, что есть ресурсы, на которых можно посмотреть, сколько людей сейчас в данный момент находятся в парках, чтобы принимать решение идти туда или не идти. Хотел бы задать вопрос по сервису мониторинга парков города Москвы. Будет ли этот сервис в дальнейшем как-то развиваться, как минимум этим летом, и будут ли какие-то улучшения в этом сервисе? Сервис в принципе удобный, им можно пользоваться, хотелось бы узнать о его дальнейшем развитии.

- Мы будем продолжать работу этого сервиса, потому что он удобен, популярен, большое количество людей обращается к этому сервису. Конечно, несмотря на позитивную динамику борьбы с пандемией, понимаем, что вирус будет присутствовать долгое время, если не навсегда, все равно надо быть острожным. И конечно, надо смотреть загруженность парков, не пытаться влезть в ситуацию, когда переполнены те или иные площадки быть осторожнее. Этот сервис поможет более равномерно распределиться москвичам по паркам и скверам, видеть, где слишком большая плотность людей, чтобы не рисковать лишний раз своим здоровьем.

- Еще один вопрос, популярный. Меня удивляло, что этот вопрос задавали, когда был разгар пандемии. Сергей Семенович, подскажите, когда в Москве планируется начать проведение массовых мероприятий, праздников, фестивалей? Мы понимаем, что, возможно, еще не время, но все же – когда?

- Мы рассмотрим такую возможность в июле, не раньше. Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам и к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать. Поэтому, давайте мы посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернемся к этому вопросу, назовем точную дату.

- Много вопросов вообще: когда? Начинается вот с этого именно "когда". Когда уже город вернется вообще к своей жизни? В последние несколько недель я по долгу службы ездил по некоторым стройкам, и нам строители говорили: мы вынуждены были какое-то время просидеть, подождать, пока ситуация не улучшится, но все равно они потеряли кто месяц, кто полтора. На ваш взгляд, удастся ли наверстать то, что они потеряли, вернуться к тем темпам и выполнить те задачи, которые вы, кстати, ставили перед ними в начале года?

- Я надеюсь, что основной объем будет выполнен, вполне возможно какое-то небольшое отставание. Оно не будет, на мой взгляд, принципиальным, критическим. Сегодня мы видим, что объем жилья за полугодие составляет примерно половину от плана, хотя там есть определенные проблемы. Это касается строительства больших крупных инфраструктурных проектов – дорог, метрополитена. Строительство метрополитена мы фактически не останавливали. Когда такая эпидемиологическая ситуация, все равно есть проблемы и с поставками строительных материалов, и с организацией работы, с людьми, которые подвержены рискам, приходилось их карантинизировать, чтобы инфекция не распространялась. Все это объективно сдерживало стройку. Сказать о том, что эпидемия вообще никак не повлияла на строительство крупнейших или важнейших объектов нельзя. Но я вижу желание строителей наверстать отставание, и в том числе и в коммерческом секторе, с учетом даже того, что президентом объявлен целый ряд мер по расширению ипотеки, особенно это касается крупных городов, объем ипотеки увеличен в разы. Я думаю, что это будет хорошим стимулом для того, чтобы наша стройка не замирала. Это важный сектор экономики. В конце концов жилье на рынке Москвы покупает 90% москвичей, поэтому жилье для них, для родных и близких, для того, чтобы улучшить свою жилищную ситуацию, все равно должно быть большое строительство в Москве, чтобы удовлетворить спрос москвичей. Конечно, стройки в области реновации тоже важны, я надеюсь, что по основным параметрам мы все задачи выполним, а то, что не сможем выполнить, наверстаем в следующем году. Это точно.

- Сергей Семенович, по поводу больших строек. Интересно узнать, когда же закончится реконструкция Павелецкой площади и какими маршрутами будут ходить трамваи?

- Честно говоря, это один из самых больших долгостроев Москвы. И не потому, что строители виноваты, а в том, что это не просто площадь, это инвестиционный проект. Вы знаете, что мы огромное количество инвестиционных проектов закрыли, в том числе и на площади возле Белорусского вокзала. И просто сделали там парк и сквер. К сожалению, здесь так не получается. Площадь возле Павелецкого вокзала была предназначена была для строительства подземного торгового центра. И этот инвестпроект был заложен, причем заложен даже не в российских банках вначале, а в иностранных. Были наложены аресты международными судами, затем Российским фондом банкротства предприятий и так далее, то есть он вообще под судами был, к нему подступиться было невозможно. Но, слава Богу, этот период прошел, появился внятный инвестор, утверждены проекты планировок этого объекта, сам проект. Строители вышли на стройку. Я надеюсь, что до конца следующего года этот проект будет реализован. А трамваи, конечно, поедут, там. Около пяти трамвайных маршрутов, будут новые трамваи ходить, в том числе, по-моему, 38-й маршрут. Самый длинный маршрут — до Перова — тоже будет восстановлен. Так что обязательно транспортная схема, сам подъезд общественного транспорта будет реконструирован и максимально удобен для пассажиров.

- Сергей Семенович, так что там в итоге будет? Торговый центр?

- Да, торговый центр будет, но он будет минимизирован, насколько это возможно. И будет, конечно, транспортно-пересадочный узел для удобства пассажиров. Сверху будет хорошая площадь, красивая, с благоустройством.

- Я хотел бы продолжить с фразы, которую вы говорили еще в самом начале, когда начиналась пандемия, когда вы призывали москвичей остаться дома, не ходить в парки, не посещать культурные мероприятия, которые еще тогда проводились, вы говорили, что для вас это непривычно делать. Обычно вы, наоборот, говорили всем – не сидите дома, а гостям Москвы говорили – приезжайте побольше в Москву. Я как раз об этом: когда Москва будет готова побольше принимать туристов полноценно?

- Это, конечно, парадокс, когда я призывал всех сидеть дома. Многие москвичи с недоверием меня слушали: что-то перегибает, наверное, этого не нужно делать. Давайте, мы лучше пойдем, погуляем. Когда я сейчас говорю: можно сейчас погулять, ситуация улучшается, многие теперь говорят: нет, он, наверное, специально это делает, а ситуация гораздо хуже, чем он рассказывает. Такая инертность присутствует, когда такие резкие изменения в общественной жизни, эпидемиологическая ситуация, ограничения и так далее, это естественный процесс. Мы даже к обычной жизни, казалось бы, сегодня это обычная жизнь, кажется необычной на фоне прошедших трех месяцев изоляции, поэтому к ней, к этой обычной жизни, мы тоже должны психологически адаптироваться и привыкнуть. Что касается туристических потоков... Вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим, хотя туристические агентства, бюро работают, работают рестораны, магазины, это одна из привлекательных для туристов фишек. Но, тем не менее, мы пока набор организованных групп для того, чтобы они ездили, гуляли по Москве — ограничиваем. И самое важное, о чем мы уже говорили: для туристов очень привлекательно проведение крупных, красивых красочных мероприятий, фестивалей городских. Пока они не заработают, естественно, что и туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет. Я желаю всем успеха, здоровья всем. Еще раз говорю: берегите себя и будьте осторожнее, несмотря на все позитивные динамики, все равно помогите, чтобы и дальше проходили также позитивно, каждую неделю, каждый день улучшая показатели по коронавирусу, чтобы меньше людей госпитализировалось, меньше тяжелобольных у нас было, чтобы легче было врачам. Удачи нам всем и здоровья.

- Если позволите, еще один вопрос задам, Он касается еще одной туристической точки притяжения, о которой уже, может быть, многие москвичи забыли, а многие иностранцы не знали. Я про Северный речной вокзал сейчас хочу спросить. Недавно там был на съемках, общался с реставраторами. Всю работу они уже проделали, в принципе. Как говорят строители, можно пыль протереть, кое-что доделать, конечно, серьезно надо, но они успеют к сентябрю сделать. Вы до этого говорили, что хотите наполнить эту территорию новыми смыслами, новым содержанием. Что вы тогда имели в виду, что с планами по развитию, конечно?

- Вы хорошо помните эту депрессивную территорию, которая там была. Такой замученные причалы полуразбитые, плохая экология, суда, которые стояли там, не были подведены коммуникации, сама территория была некомфортная для прогулок. Сегодня мы делаем хорошую, классную набережную, создаем возможности для детских игры, для детских прогулок. Объединяем всю территорию набережной парка Северного вокзала, близлежащих территорий, которые тоже благоустраиваются и формируется в единый кластер. Рядом — бассейн. Там будет чем заняться. Вокзал будет полноценно работать. Все причальные стенки отремонтированы уже. Углублен сам фарватер, который рядом проходит. Здание Речного вокзала – фантастическое само по себе и фантастическое с точки истории России, истории кинематографа. Это один из символов Москвы, оно будет восстановлено, тоже будет жить полноценной жизнью. Там будут кафе, рестораны, с одной стороны, с другой стороны – будет выполнять транспортную функцию, как и положено речному вокзалу. Я надеюсь, что в сентябре мы все это закончим.