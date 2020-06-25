Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

Российский лекарственный препарат "Арепливир" компании "Промомед" для лечения новой коронавирусной инфекции получил одобрение министерства здравоохранения РФ.

"Арепливир" является аналогом японского "Фавипиравира". Он выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков пояснил ТАСС, что "Арепливир" блокирует размножение вируса в организме человека, препятствуя распространению инфекции. Таблетки эффективны против РНК-вирусов, к которым относится и COVID-19.

Ранее в России также был зарегистрирован еще один препарат на основе фавипиравира — "Авифавир" (производитель Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар"). РФПИ и "ХимРар" готовы нарастить производство "Авифавира" с 700 тысяч до 2 миллионов курсов в год (в три раза).