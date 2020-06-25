ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В тридцати странах региона за последние две недели наблюдалась неутешительная динамика по коронавирусу. По словам Клюге, в одиннадцати из них быстрое распространение COVID-19 может стать поводом для возобновления эпидемии. Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения ряда европейских стран к "краю пропасти", сообщает РИА Новости.

Ханс Клюге и ранее говорил, что снятие введенных ранее ограничений может создать риск новых вспышек коронавируса.

Что касается России, то в стране в общей сложности зафиксировано 613 994 человека, которые заразились инфекцией. За последние сутки, по данным оперштаба на 25 июня, было выявлено 7 113 новых случаев заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за неделю количество больных коронавирусом снизилось на 37 процентов.