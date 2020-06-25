Овечкин вошел в Топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ за предыдущие 40 лет

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин включен в список лучших первых номеров драфтов с 1980 года. Лига поставила 34-летнего россиянина на третье место.



По итогам голосования Александр, выбранный "Вашингтоном" в 2004 году, набрал 165 очков. Впереди него расположились Марио Лемье ("Питтсбург Пингвинз" его выбрал в 1984 году), набравший 192 балла, и еще один представитель "пингвинов" — Сидни Кросби (2005 год, 180 очков).



Отметим, что в десятке лучших рейтинга Овечкин стал единственным представителем России. Всего за свою карьеру в НХЛ он сыграл 1152 матча "регулярки", набрав 1278 очков (706+572). В Кубке Стэнли он принял участие в 128 играх, отметившись 126 набранными баллами (65+61).