"Красный Яр" добился первой победы в новом сезоне чемпионата России по регби

В Красноярске стартовала программа второго тура чемпионата России по регби. В первом матче встречались местный "Красный Яр" и казанская "Стрела". Матч завершился минимальной победой хозяев — 14:12.



Вице-чемпионам страны из Сибири пришлось непросто с новичком премьер-лиги. На протяжении всего матча на поле велась упорная борьба, ознаменовавшаяся результатом с минимальным преимуществом "Яра". В его составе попытками отметились Константин Кривоносов и Кирилл Готовцев, а дополнили усилия своих партнеров по команде Юрий Кушнарев и Оливер Зоно, забившие по реализации. У "Стрелы" все 12 очков ударами со штрафных набрал Якобус Мараис.



В четверг состоялись еще два матча чемпионата России: новокузнецкий "Металлург" на выезде в Краснодаре обыграл "Богатырей" (14:5), а действующий чемпион страны "Енисей-СТМ" также в южном регионе нанес разгромное поражение таганрогской "Булаве" (52:3).