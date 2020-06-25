Непомнящий обыграл Артемьева в первом матче 1/4 финала Chessable Masters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первом матче четвертьфинала онлайн-турнира по шахматам Chessable Masters над соотечественником Владиславом Артемьевым.



Теперь счет в их противостоянии 1:0 в пользу Непомнящего. Из трех партий Ян в двух одержал над соперником победу, а еще одну шахматисты завершили ничьей.



Матч из трех партий в 1/4 финала между Непомнящим и Артемьевым продолжится в субботу. В случае, если Владислав выиграет и сравняет счет по итогам двух матчей, соперникам предстоит сыграть еще один матч. Его проведение запланировано на 29 июня.