Тема:

Коронавирус 54 минуты назад

26 июня 202002:45 Мария Слободянская

Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

В Москве ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. Почти неделю столица живет полноценной, привычной жизнью. В парках можно гулять, к работе вернулись кафе и рестораны, открылись спортивные студии. Движение транспорта — уже 90% от прошлогоднего показателя. Город ожил.

Главное: осторожная поэтапная отмена ограничений не спровоцировала вспышку инфекции. Число выявленных больных снизилось на 37 процентов. Хотя по объемам тестирования столица – одна из первых в мире.

"Более того, мы делаем в сутки порядка 48 тысяч ПЦР-тестов, — заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу Сергей Собянин. — Помимо этого, мы развернули десятки, тысячи ИФА-тестов, которые отслеживают скрининговую ситуацию в городе. Если мы видим настороженные показатели, мы перепроверяем с помощью ПЦР. Эффективность ПЦР возрастает, потому что она работает не вслепую, а точечно по тем группам, где есть риск".

Все меньшему количеству требуются госпитализация. Тяжелых случаев меньше. Число больных на ИВЛ за неделю снизилось на 21 процент. И каждый день стабильно — меньше 1000 новых случаев.

Такая динамика вселяет оптимизм, но мэр Москвы напомнил: пренебрегать мерами безопасности нельзя. Маски, о которых в последнее время забыли многие москвичи, по-прежнему обязательны во всех общественных местах.

По возможности стоит избегать мест, где может быть много людей. Например, загруженность парков перед посещением стоит проверять с помощью специального сервиса. Студентам лучше продолжать обучение в дистанционном формате, а родителям, у которых есть возможность быть с детьми дома, желательно пока отказаться от детских садов.

"Около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, на 80 тысяч мы видим запрос. Количество горожан, которые остались в Москве, не уехали — больше, чем прошлым летом. Но, тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если это не горит, лучше воздержаться водить ребенка в детский сад", — отметил столичный градоначальник.

В столице началось голосование по изменениям в Конституцию. Все сделать через интернет решили больше миллиона жителей столицы. И в первый же день этой возможностью воспользовались больше трехсот тысяч москвичей. Проверил систему на себе и мэр Москвы. Тем же, кто решит прийти на избирательный участок лично, обеспечат максимальную безопасность.

Мэр отметил. что на участках будут работать свыше 20 тысяч наблюдателей.

"Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирателей комиссий – 50% на сегодняшний день; в ближайшие дни будет 100%. Такого объема тестирований, я вас уверяю, скорее всего, мы нигде больше не найдем. Это огромный объем работы. И плюс к тому, конечно, предъявляются санитарные требования", — продолжил Сергей Собянин.

Пандемия оказала влияние на все сферы жизни. Исключением не стало и строительство. Несмотря на то, что отрасль вернулась к работе одной из первых, избежать простоев не удалось. Но стройка наращивает темпы: проекты реновации, городские объекты и коммерческая недвижимость.

В условиях программы льготной ипотеки спрос на жилье будет расти.

"Объем жилья за полугодие составляет примерно половину от плана, хотя там есть определенные проблемы. Это касается строительства больших крупных инфраструктурных проектов – дорог, метрополитена. Строительство метрополитена мы практически не останавливали. Когда такая эпидемиологическая ситуация, все равно есть проблемы и с поставками строительных материалов, и с организацией работы, с людьми, которые подвержены рискам", — сказал Сергей Собянин.

Вопрос, как провести отпуск, волнует все больше людей. Закрываться от туристов столица не будет; в Москве работают кафе и рестораны, однако говорить о полноценном открытии сезона пока не стоит.

"Работают рестораны, магазины — это одна из привлекательных для туристов фишек. Но, тем не менее, мы пока ограничиваем набор организованных групп для того, чтобы они ездили и гуляли по Москве, — отметил мэр. — И самое важное, о чем мы уже говорили: для туристов очень привлекательно проведение крупных и красивых мероприятий, городских фестивалей. Пока они не заработают".

Для массовых мероприятий еще рано; риск заболеть коронавирусом сохраняется. К обсуждению этого вопроса вернутся в июле.

Ранее по теме

Сейчас

00:10

"Ливерпуль" впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

21:32

Минздрав одобрил российский препарат для лечения коронавируса

18:19

Собянин: за неделю количество больных COVID-19 снизилось на 37 процентов

16:02

Впервые в истории в открытый космос выйдет космический турист

14:55

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

13:17

Путин пообщается с представителями Общественной палаты

11:30

За сутки число заразившихся COVID-19 в России выросло на 7 113 человек

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

Москва ожила: Сергей Собянин - о жизни города

50 минут назад
Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

6 часов назад
Всероссийское голосование: меры безопасности на участках

Всероссийское голосование: меры безопасности на участках

3 часа назад
"Ливерпуль" впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

"Ливерпуль" впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

3 часа назад

Трансляции

16:30

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона
Все трансляции
Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

5 часов назад
Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

6 часов назад
Спецвыпуск программы "Москва. Кремль. Путин": президент рассказал о тяжелом испытании

Спецвыпуск программы "Москва. Кремль. Путин": президент рассказал о тяжелом испытании

6 часов назад
Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

5 часов назад
Сергей Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах

Сергей Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах

4 часа назад
Калининградская "Золушка" хочет принять участие в следующем Параде Победы

Калининградская "Золушка" хочет принять участие в следующем Параде Победы

9 часов назад
Вопрос о возобновлении фестивалей в Москве будет решаться не раньше июля

Вопрос о возобновлении фестивалей в Москве будет решаться не раньше июля

8 часов назад
Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

8 часов назад
Неудачно упала: Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение

Неудачно упала: Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение

11 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

10 часов назад
Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

17 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

2 часа назад
Новые выплаты на детей: взгляд из Севастополя

Новые выплаты на детей: взгляд из Севастополя

2 часа назад
В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

4 часа назад
ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

5 часов назад
Снятие ограничительных мер: как обстоят дела в регионах страны

Снятие ограничительных мер: как обстоят дела в регионах страны

5 часов назад
Варшава вышла на прифронтовую линию: Трамп назвал цену дружбы для Германии и Польши

Варшава вышла на прифронтовую линию: Трамп назвал цену дружбы для Германии и Польши

5 часов назад
Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

5 часов назад
"Кровавый мясник" Тачи: главу Косова обвинили в пытках и убийствах

"Кровавый мясник" Тачи: главу Косова обвинили в пытках и убийствах

6 часов назад
Новую вспышку COVID-19 в Пекине удалось сдержать: секрет китайского успеха

Новую вспышку COVID-19 в Пекине удалось сдержать: секрет китайского успеха

6 часов назад
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

8 часов назад
Когда откроются фуд-корты: ответ столичного градоначальника

Когда откроются фуд-корты: ответ столичного градоначальника

8 часов назад
Собянин рассказал, каким образом проголосует по поправкам в Конституцию

Собянин рассказал, каким образом проголосует по поправкам в Конституцию

8 часов назад
У молодого сожителя сбежавшей в Кинешму звезды "Экипажа" заподозрили корысть

У молодого сожителя сбежавшей в Кинешму звезды "Экипажа" заподозрили корысть

9 часов назад
В Японии найдены крошечные яйца динозавра

В Японии найдены крошечные яйца динозавра

9 часов назад
Памфилова обратилась к VIP-избирателям: на участках все равны

Памфилова обратилась к VIP-избирателям: на участках все равны

9 часов назад
Ефремов готов усыновить детей водителя, погибшего по его вине

Ефремов готов усыновить детей водителя, погибшего по его вине

9 часов назад
LG начнет продавать "самодезинфицирующиеся" наушники

LG начнет продавать "самодезинфицирующиеся" наушники

9 часов назад
Суд вынес приговор директору и помощнице актрисы Элины Быстрицкой

Суд вынес приговор директору и помощнице актрисы Элины Быстрицкой

11 часов назад
В открытый космос впервые в истории выйдет космический турист

В открытый космос впервые в истории выйдет космический турист

11 часов назад
Астрономы обнаружили планету у уникальной молодой звезды

Астрономы обнаружили планету у уникальной молодой звезды

11 часов назад
Анна Попова: на участках соблюдаются все жесткие требования Роспотребнадзора

Анна Попова: на участках соблюдаются все жесткие требования Роспотребнадзора

11 часов назад
Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

11 часов назад
Борьба купальщика с попавшей на крючок акулой попала на видео

Борьба купальщика с попавшей на крючок акулой попала на видео

11 часов назад
Новый тест за 5 минут подскажет, правильную ли диету выбрал для себя человек

Новый тест за 5 минут подскажет, правильную ли диету выбрал для себя человек

11 часов назад
Умер заслуженный тренер по борьбе Степан Казарян

Умер заслуженный тренер по борьбе Степан Казарян

12 часов назад
Песков прокомментировал водружение ЛГБТ-флага над посольством США в Москве

Песков прокомментировал водружение ЛГБТ-флага над посольством США в Москве

12 часов назад
Нурмагомедов, Овечкин, Медведев и Загитова включены в рейтинг успешности Forbes

Нурмагомедов, Овечкин, Медведев и Загитова включены в рейтинг успешности Forbes

12 часов назад
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

12 часов назад
Рособрнадзор: онлайн-обучение может использоваться при сезонных вспышках ОРВИ

Рособрнадзор: онлайн-обучение может использоваться при сезонных вспышках ОРВИ

12 часов назад
Если мерзнут нос и руки: о чем говорят эти симптомы

Если мерзнут нос и руки: о чем говорят эти симптомы

12 часов назад
Лукашенко обеспокоен "жуткими фейками" о выборах

Лукашенко обеспокоен "жуткими фейками" о выборах

12 часов назад
Крутые "миражи" Татьяны Овсиенко: чудом выжившая певица спасла нескольких человек

Крутые "миражи" Татьяны Овсиенко: чудом выжившая певица спасла нескольких человек

13 часов назад
Утечка: новые iPhone оснастят мощным зарядным устройством

Утечка: новые iPhone оснастят мощным зарядным устройством

13 часов назад
Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

15 часов назад
Соловьев предположил, почему солдат перед парадом разбил стекло микроавтобуса ФСО

Соловьев предположил, почему солдат перед парадом разбил стекло микроавтобуса ФСО

15 часов назад
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

17 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

25.06.2020 02:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку