Франция, ФРГ и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства.

В Ливии уже больше года две противоборствующие стороны ведут бои за столицу.

Франция, Германия и Италия призвали иностранных участников положить конец любому вмешательству и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое было введено по решению Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что прекращение боевых действий "является важным элементом для создания условий, необходимых для эффективного возобновления межливийского политического диалога, который позволит обеспечить долгосрочное разрешение конфликта".

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. По итогам второго раунда переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.