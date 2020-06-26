В Кабардино-Балкарии начала работу новая гидроэлектростанция

В одном из районов Кабардино-Балкарии запустили гидроэлектростанцию. Она стоит на реке в горном ущелье. Станция обеспечит надежную поставку энергии не только жителям, но и туристам, ведь мощность позволит обеспечить светом и будущие мини-отели.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и генеральный директор компании "РусГидро" Николай Шульгинов дали старт в ходе видеоконференции. 60 миллионов киловатт-часов – в год. Появление современной станции в этом горном районе не только решает вопрос бесперебойной поставки энергии.

"Во-первых, мы увеличили энергообеспеченность нашего региона, без чего немыслимо развитие. Во-вторых, уникальность реализованного проекта в части технологий и экологической безопасности", — заявил Казбек Коков.

Малая ГЭС стоит на реке Черек в ущелье, которое назвали в ее честь. Эта местность набирает популярность среди туристов, а потому растет и потребность в новых источниках энергии как для жителей, так и для гостей



2568 Казбек Коков и Николай Карпухин стоят на улице

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Высокогорные условия потребовали особой тщательности в разработке проекта. Главной задачей инженеров было не навредить окружающей среде. Поэтому станцию теперь называют зеленой.

"Современная и зеленая станция. Зеленая с точки зрения применения технологий, которые не наносят вреда окружающей среде и с точки зрения цифровизации и автоматизации станции. Это одна из новых станций, которая построена "РусГидро" и будет работать практически по безлюдной технологии", — заявил заместитель гендиректора "РусГидро" Николай Карпухин.

По конструкции Верхнебалкарская ГЭС представляет собой деривационную систему. Это значит, что напор на ее турбинах создается не плотиной, а отводом воды из реки. Такую систему используют при возведении станций на горных реках. ГЭС включает в себя водозаборное сооружение, емкость для очистки воды и два тоннеля. Разработанная схема движения потоков позволяет избежать загрязнения реки.

"Попадание масла в реку исключается. У нас все системы замкнутые, и ни одна капля воды не попадает в русло реки. Весь цикл производства электрической энергии экологически чистый", — заявил инженер Беслан Виндижев.

Возводить ГЭС начали в 2017 году. Теперь это она одна из пяти новых малых гидроэлектростанций в Северо-Кавказском округе. В этом регионе особо благоприятные природные условия для развития малой гидроэнергетики.