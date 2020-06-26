В Госдуме предлагают пересмотреть оценку пакта Молотова-Рибентропа

В Госдуме предлагают пересмотреть оценку самого спорного исторического документа — пакта Молотова-Рибентропа. Автор инициативы депутат Алексей Журавлёв считает, что постановление от 1989 года было принято под давлением и слишком демонизирует документ.

По мнению депутата Журавлева, документ необходимо принять, и с точки зрения защиты российской истории оградить от попыток ее переписывания, которые активно предпринимаются западными партнерами последние годы. Риторика таких попыток дошла до того, что СССР уже обвиняют в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

"Сегодня идет жесточайшая атака на наше историческое наследие и, в частности, на Великую Отечественную войну... Когда они начали это делать, я напомню, это началось после 2010 года, то конечно, мы должны как-то реагировать. Мы не можем отдать это только историкам эти вещи, потому что они уже политизированы, и политизированы в крайней степени. Если даже Трамп говорит, что во Второй мировой победили Штаты и Великобритания", — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Обеспечил ли пакт Молотова-Риббентропа отсрочку нападения Германии на СССР и дало ли его заключение возможность СССР выиграть время для подготовки к войне? Споры на эту тему не утихают до сих пор. Но, как полагают историки, если бы договора о ненападении не было, СССР был бы втянут в войну много раньше.

"Эти решения советского руководства были в полном соответствии с государственными интересами того времени и позволили лучше подготовиться к вступлению во Вторую мировую войну", — говорит начальник научного отдела Российское военно-исторического общества Юрий Никифоров.

В 1989 году, когда на пленуме ЦК КПСС был принят документ, осуждающий подписание пакта Молотова – Риббентропа, Союз уже находился на гране исчезновения. Тогда, по мнению экспертов, некоторые силы внутри страны и за ее пределами были готовы в угоду так называемым западным друзьям принять и не такой документ.

"Наша продажная партийная номенклатура, которая была в то время, делала все, чтобы понравиться Западу, и, естественно, надо было быть полным идиотом, чтобы этим не воспользоваться. Была создана инициативная группа из этих же партийных работников, которые как бы искали эти документы, по которым можно осудить этот мирный договор. Они всячески пытались это сделать. Фактически же развал СССР начался именно тогда, а не с Беловежских соглашений", — считает Алексей Журавлев.

По мнению многих экспертов, документ, принятый в 1989 году и осуждающий пакт Молотова-Риббентропа, имел вполне понятные цели.

"Цель — способствовать отделению Прибалтики от СССР или, как тогда говорили, отпустить Прибалтику — очевидно просматривается в подготовке и принятии этого постановления. Оно делалось в угоду тем националистам в Прибалтике, кто взял курс на выход из состава Советского Союза", — говорит Юрий Никифоров.

Именно поэтому сейчас страны Балтии громче всех кричат, вызывая российских послов. Мол, документ об осуждении пакта необходимо оставить в силе. Многие эксперты подмечают: страны Балтии стали понимать, что России надоело сюсюкаться и закрывать глаза на попытки переписывания истории.

"Фактически политика правящих кругов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши привела Россию к выводу о необходимости смены политики: от предложения дружбы и протянутой руки к возвращению к циничным временам, когда выше всего стоят собственные интересы, а все остальное подчинено этим интересам", — считает Мирослав Митрофанов, сопредседатель Русского союза Латвии.

Среди российских историков в этом вопросе, кажется, полнейшее единение. Постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которым беспочвенно был осужден пакт Молотова-Риббентропа, они на состоявшемся 23 июня круглом столе единогласно призвали отменить.