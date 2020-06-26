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Косово 40 минут назад

26 июня 202007:35

В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова

В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова

В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова. Переговоры между Белградом и Приштиной должны были пройти в эту субботу в Вашингтоне, но глава косовского правительства заявил, что не приедет на них.

Он заявил об этом после того, как спецпрокуратура в Гааге предъявила президенту непризнанного Косова Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента обвинения в военных преступлениях. сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем власти Сербии скептически оценили и перспективы переговоров, и возможность наказания косовских политиков.

"Хашим Тачи – военный преступник, и весь мир это знает, — заявил Александр Шешель, зампредседателя Сербской радикальной партии. – Но мы не можем ожидать справедливости в Международном суде. Рамуш Харадинай, бывший премьер Косова, лично участвовал во многих преступлениях и был выпущен Гаагским трибуналом…".

Обвинения президенту Хашиму Тачи и лидеру демократической партии Косова Кадри Весели будут предъявлены по десяти пунктам — убийство, исчезновение людей, преследование, пытки, военные преступления, преступления против человечности.

Хашим Тачи родился в деревне Брокна, которую считают колыбелью албанского терроризма. Юность провел в группировке, которая занималась продажей наркотиков, угоном машин, заказными убийствами. В 1993 году участвовал в подрыве сербских полицейских у города Глоговац. Потом стал правой рукой главы "Армии освобождения Косова", на счету которой около двух тысяч вооруженных нападений на полицию и жителей. В 1995 году Тачи встречался с Усамой бен Ладеном, стоял за созданием лагерей пыток на территории сербского анклава, занимался этническими чистками в крае. 560 человек различных народностей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Хашим Тачи развернул целый бизнес по продаже человеческих органов. Собрать доказательства его деяний пыталась прокурор международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла ель Понте. По ее словам, покровителем Тачи был бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, албанец по происхождению, который в грубой форме посоветовал Дель Понте не лезть в эти дела.

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