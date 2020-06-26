Посмертный рекорд. Джесси Комбс признали самой быстрой

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс, которая насмерть разбилась 27 августа прошлого года при попытке установить новый рекорд скорости на автомобиле, тем не менее, стала обладательницей высшего достижения среди женщин. Она в день смерти достигла скорости 841,338 км в час.

О присвоении Комбс посмертно звания самой быстрой гонщицы на планете объявило издание "Книги рекордов Гиннесса". В день, когда катастрофа реактивного автомобиля унесла жизнь американки, она проводила несколько заездов. И в одном из них превзошла достижение соотечественницы Китти О'Нил, державшееся 23 года.

"В тот роковой день с утра она превзошла собственную максимальную скорость и сказала, что после обеда совершит еще одну попытку и завяжет с этим навсегда, — цитирует издание RaceFans партнера Комбс Терри Мэдден. – У меня разрывается сердце, когда я вспоминаю тот разговор: она спросила мое мнение, и я сказал, чтобы она сделала попытку, если очень хочет этого".