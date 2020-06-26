Продолжаем мерзнуть. На Южном Урале похолодает до нуля градусов

Летнее тепло на Южном Урале в буквально смысле упало в ноль. Сегодня синоптики прогнозируют в регионе дожди, а к ночи – заморозки. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали в Гидрометцентре, температура воздуха в Челябинской области будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Местами порывы ветра достигнут скорости в 16 м/с. Днем пройдут небольшие дожди, а ночью столбики термометров опустятся до +4 – +9, а при прояснении — до нуля.

Судя по предварительному прогнозу, до конца месяца сюрпризов от погоды ждать не стоит, а настоящая летняя жара может вернуться в регион только к середине июля.