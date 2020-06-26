26 июня 202009:05

Жертвами молний в Индии стали 110 человек

pxfuel.com

Сто десять человек погибли в Индии за последние два дня от ударов молний.

Инциденты произошли в штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Кроме того, еще 32 человека получили ожоги от молний: 20 человек - в Бихаре, и 12 – в Уттар-Прадеше.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Власти штатов занимаются оказанием чрезвычайной помощи и призывают людей как можно дольше оставаться дома во время непогоды. Родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, передает РИА Новости

Между тем департамент погоды прогнозирует продолжение осадков в штате Уттар-Прадеш. Сильные грозы обрушатся на все районы штата в течение ближайших  дней.

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